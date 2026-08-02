PLANET Aktie

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WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003

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02.08.2026 22:11:01

What Does Planet Labs CFO Ashley Johnson's Sale of Shares Worth $2.4 Million Mean for Investors?

Ashley F. Johnson, President and Chief Financial Officer of Planet Labs PBC (NYSE:PL), sold ~110,000 shares of Class A Common Stock on July 23, 2026, for a total value of $2.4 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.08); post-transaction value based on July 23, 2026 market close ($22.36).Planet Labs PBC operates as a leading provider of frequent, global geospatial data through its constellation of Earth-imaging satellites. The company's differentiated competitive position derives from its extensive satellite network, proprietary cloud-native processing infrastructure, and ability to deliver sub-meter resolution imagery at unprecedented temporal frequency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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