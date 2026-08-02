PLANET Aktie
WKN: A0B84F / ISIN: JP3833120003
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02.08.2026 22:11:01
What Does Planet Labs CFO Ashley Johnson's Sale of Shares Worth $2.4 Million Mean for Investors?
Ashley F. Johnson, President and Chief Financial Officer of Planet Labs PBC (NYSE:PL), sold ~110,000 shares of Class A Common Stock on July 23, 2026, for a total value of $2.4 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.08); post-transaction value based on July 23, 2026 market close ($22.36).Planet Labs PBC operates as a leading provider of frequent, global geospatial data through its constellation of Earth-imaging satellites. The company's differentiated competitive position derives from its extensive satellite network, proprietary cloud-native processing infrastructure, and ability to deliver sub-meter resolution imagery at unprecedented temporal frequency.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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