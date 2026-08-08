SentinelOn a Aktie

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WKN DE: A3CTJC / ISIN: US81730H1095

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08.08.2026 19:00:01

What Does SentinelOne CEO Tomer Weingarten's Sale of Over 50,000 Shares for $1.1 Million Mean for Investors?

Tomer Weingarten, President and Chief Executive Officer of SentinelOne, Inc. (NYSE:S), sold 53,811 shares of Class A Common Stock on August 6, 2026, for a total value of ~$1.1 million, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($20.08); post-transaction value based on August 06, 2026 market close ($20.76).SentinelOne is a global cybersecurity infrastructure software company with approximately 2,900 employees headquartered in Mountain View, California. The company has achieved $1 billion in trailing 12-month revenue while building a unified security platform that consolidates multiple protective functions into a single AI-powered system, differentiating itself in the competitive extended detection and response market.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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