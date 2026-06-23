Sonic Aktie
WKN: 893919 / ISIN: US8354511052
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23.06.2026 12:44:01
What Does Sonic Automotive's CFO Selling Over 5,000 Company Shares Mean for Investors?
Heath Byrd, Executive Vice President and Chief Financial Officer of Sonic Automotive, Inc. (NYSE:SAH), reported the sale of 5,061 shares of Common Stock for ~$430,000 on June 2, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($85.00).*1-year performance calculated using June 2nd, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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