Arteris Aktie
ISIN: US04301W1071
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15.06.2026 17:27:02
What Does the Arteris CEO's Sale of Company Shares for $2.4 Million Mean for Investors?
Arteris (NASDAQ:AIP) CEO, President and Chairman of the Board K. Charles Janac reported the indirect sale of 70,000 shares of common stock for a total of approximately $2.4 million on June 8, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($34.91); post-transaction value based on June 8, 2026 market close ($35.26).* 1-year performance calculated as of June 8, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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