Bicara Therapeutics Aktie
WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032
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13.06.2026 07:01:24
What Does the Bicara Therapeutics CEO's Sale of 15,000 Shares Mean for Investors?
Claire Mazumdar, Chief Executive Officer of Bicara Therapeutics Inc. (NASDAQ:BCAX), reported the exercise of 15,000 stock options with immediate sale of the resulting common shares on May 18, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($20.04); post-transaction value based on May 18, 2026 market close.* 1-year performance calculated using May 18th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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