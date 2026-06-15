Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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15.06.2026 16:41:36
What Does the Box CFO's Sale of 17,000 Company Shares Mean for Investors?
Dylan C. Smith, Chief Financial Officer of Box (NYSE:BOX), reported a sale of 17,000 shares of Common Stock on June 10, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($26.00); post-transaction value based on June 10, 2026 market close price.* 1-year price change calculated using June 10, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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