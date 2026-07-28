Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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29.07.2026 01:53:01
What Does the Datadog CEO's Sale of Company Shares Worth $11.5 Million Mean for Investors?
Olivier Pomel, Chief Executive Officer of Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), sold 47,054 shares of Class A Common Stock on July 23, 2026, for a total value of ~$11.5 million per the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($244.79); post-transaction value based on July 23, 2026 market close.Datadog has established itself as a leading provider of cloud monitoring and observability solutions, with $3.7 billion in trailing 12-month revenue. The company's integrated platform approach — combining infrastructure, application, and security monitoring with AI — creates a compelling value proposition that drives customer retention and expansion within existing accounts.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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