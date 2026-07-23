Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
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23.07.2026 03:40:01
What Does the Datadog CTO's Sale of Company Shares Worth $11.5 Million Mean to Investors?
Alexis Le-Quoc, co-founder and Chief Technology Officer of Datadog, Inc. (NASDAQ:DDOG), sold 43,224 shares of Class A Common Stock on July 20, 2026, for a total value of ~$11.5 million, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($265.23); post-transaction value based on July 20, 2026 market close ($263.20).Datadog has established itself as a leading provider of cloud-based observability and security solutions, with a market capitalization of $87.1 billion. The company's integrated platform approach — combining infrastructure monitoring, application performance tracking, log management, and security surveillance — provides a competitive advantage by delivering comprehensive visibility across complex technology environments.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Analysen zu Datadog Inc Registered Shs -A-
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