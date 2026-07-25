Dropbox Aktie

Dropbox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JE48 / ISIN: US26210C1045

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25.07.2026 14:27:01

What Does the Dropbox CTO's Sale of Nearly 13,000 Company Shares Mean for Investors?

Ali Dasdan, Chief Technology Officer of Dropbox, Inc. (NASDAQ:DBX), reported a sale of 12,972 shares on July 14, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($30.00); post-transaction value based on July 14, 2026 market close ($29.97).Dropbox maintains a market capitalization of $7.7 billion with TTM revenue of $2.5 billion and net income of $472.6 million, reflecting strong profitability and operational efficiency in the cloud storage and content collaboration sector.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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