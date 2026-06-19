EverCommerce Aktie
WKN DE: A3CTLF / ISIN: US29977X1054
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20.06.2026 00:53:01
What Does the EverCommerce CEO's Sale of Over 19,000 Company Shares Mean for Investors?
Eric Richard Remer, Chief Executive Officer and founder of EverCommerce (NASDAQ:EVCM), executed open-market sales totaling 19,200 shares of common stock across three transactions between May 26, 2026 and May 28, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($10.60). Post-transaction value based on May 28 closing price.EverCommerce operates at scale with a diversified SaaS platform tailored to service-based businesses across multiple verticals. Its strategy leverages vertical integration and specialized product suites to address the unique workflow and payment needs of its customers. This approach provides a competitive advantage through deep industry focus and recurring revenue streams.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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