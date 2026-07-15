HeartFlow Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41F4V / ISIN: US42238D1072
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15.07.2026 14:10:01
What Does the HeartFlow CEO's Sale of Over 20,000 Company Shares Mean for Investors?
John C.M. Farquhar, Chief Executive Officer of HeartFlow, Inc. (NASDAQ:HTFL), sold 22,562 shares at $27.75 per share on July 10, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($27.75); post-transaction value based on July 10, 2026 market close ($26.72). HeartFlow develops and commercializes its proprietary HeartFlow Platform, which leverages artificial intelligence and computational fluid dynamics to create personalized three-dimensional digital models of patients' coronary arteries from a single computed tomography angiography scan.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu HeartFlow Incorporation Registered Shs
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13.05.26
|Ausblick: HeartFlow stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: HeartFlow gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)