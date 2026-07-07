InterDigital Aktie
WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013
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07.07.2026 19:07:01
What Does the InterDigital CTO's Sale of 1,500 Company Shares Mean for Investors?
Chief Technology Officer Rajesh Pankaj sold 1,500 shares of InterDigital, Inc. (NASDAQ:IDCC) on July 6, 2026, as disclosed in a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($286.00); post-transaction value based on July 6, 2026 market close.InterDigital, Inc., through its affiliated companies, specializes in the design and advancement of technologies that facilitate and improve wireless communications across major global regions. The company furnishes technological solutions applicable to various digital cellular and general wireless products and networks, spanning generations from 2G through 5G.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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