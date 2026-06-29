Maze Therapeutics Aktie
WKN DE: A41188 / ISIN: US5787841007
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29.06.2026 14:46:01
What Does the Maze Therapeutics CEO's Sale of Nearly 30,000 Shares Mean for Investors?
Jason V. Coloma, Chief Executive Officer of Maze Therapeutics (NASDAQ:MAZE), reported the indirect sale of 27,858 shares of common stock over three open-market transactions on June 22 and June 23, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($26.04).* 1-year performance is calculated using June 23, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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