Nayax Aktie
WKN DE: A3C4XK / ISIN: IL0011751166
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20.06.2026 23:19:01
What Does the Nayax President's Sale of 4,500 Company Shares Mean for Investors?
Keren Sharir, President of Nayax Ltd. (NASDAQ:NYAX), reported the sale of 4,500 Ordinary Shares on May 27, 2026, following an option exercise, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($71.80); post-transaction value based on May 27, 2026 holdings multiplied by the reported close price.* 1-year price change calculated as of May 27, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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