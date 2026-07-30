Pinterest Aktie
WKN DE: A2PGMG / ISIN: US72352L1061
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30.07.2026 14:36:01
What Does the Pinterest CEO's Sale of Over 30,000 Company Shares Mean for Investors?
William J. Ready, Chief Executive Officer of Pinterest, Inc. (NYSE:PINS), reported a disposition of 32,057 shares of Class A Common Stock on July 20, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($22.81); post-transaction value based on July 20, 2026 market close ($22.81).Pinterest operates as a leading visual discovery platform, serving a global user base through its proprietary machine learning-driven recommendation engine. The company's competitive advantage derives from its unique visual-first approach to content discovery and its ability to connect consumers in the consideration and inspiration purchase phase with relevant brands and merchants.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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05.05.26
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19.04.26
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12.02.26
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