Atlassian Aktie
WKN DE: A2ABYA / ISIN: GB00BZ09BD16
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18.08.2026 19:00:01
What Does the Sale of Atlassian Stock Worth $1.2 Million by Its Chief Revenue Officer Mean for Investors?
Brian Duffy, Chief Revenue Officer of Atlassian Corporation (NASDAQ:TEAM), disposed of 7,617 shares of Class A Common Stock on August 14, 2026 according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($163.00); post-transaction value based on August 14, 2026 market close ($162.22).Atlassian Corporation is a global leader in team collaboration and project management software, serving over 13,800 employees and commanding a $42.6 billion market capitalization. The company's differentiated product ecosystem addresses the full spectrum of team workflows, from software development to business operations, positioning it as a critical infrastructure provider for enterprise digital transformation.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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