Ouste a Aktie

Ouste a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QRLS / ISIN: US68989M1036

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26.06.2026 20:05:01

What Does the Sale of Ouster Shares Worth $2.1 Million by the CFO Mean for Investors?

Kenneth P. Gianella, Chief Financial Officer of Ouster (NASDAQ:OUST), reported the direct sale of 54,337 shares in an open-market transaction on June 12, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($38.82); post-transaction value based on June 12, 2026 market close ($39.80).Ouster is a technology company specializing in high-performance digital lidar solutions, with a focus on scalable hardware and software integration for automation and perception applications. Leveraging proprietary sensor architectures, the company targets high-growth sectors requiring precise spatial data and real-time environmental mapping.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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