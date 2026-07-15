Precigen Aktie
WKN DE: A2PZG1 / ISIN: US74017N1054
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16.07.2026 00:09:01
What Does the Sale of Precigen Shares Worth $1.1 Million by the CFO Mean for Investors?
On July 1, 2026, Precigen (NASDAQ:PGEN) Chief Financial Officer Harry Thomasian Jr. reported the sale of 200,000 shares of common stock in multiple open-market transactions between June 29 and July 1, 2026, as detailed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($5.57); post-transaction value based on July 1, 2026 market close.* 1-year price change calculated using July 1, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Precigen
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12.05.26
|Ausblick: Precigen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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