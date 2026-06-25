Progyny Aktie
WKN DE: A2PT5Q / ISIN: US74340E1038
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25.06.2026 19:05:01
What Does the Sale of Progyny Shares by the CFO Mean for Investors?
Mark S. Livingston, Chief Financial Officer of Progyny (NASDAQ:PGNY), reported the sale of 8,275 shares of common stock in an open-market transaction on May 20, 2026, as disclosed in an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($25.50); post-transaction value based on May 20, 2026 trade-date close price.* 1-year performance metrics are calculated using May 20th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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