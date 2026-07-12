Rapport Therapeutics Aktie

Rapport Therapeutics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40EP8 / ISIN: US75383L1026

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13.07.2026 01:33:01

What Does the Sale of Rapport Therapeutics Stock Worth Over $400,000 by the Chief Operating Officer Mean for Investors?

Cheryl Gault, Chief Operating Officer of Rapport Therapeutics (NASDAQ:RAPP), reported the sale of 10,000 shares of common stock for approximately ~$416,000 across multiple open-market transactions on June 30, 2026, as disclosed in a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($41.58). Post-transaction value based on July 1 closing price.* 1-year price change calculated using July 1st, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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