Warby Parker Aktie
WKN DE: A3C49J / ISIN: US93403J1060
|
25.06.2026 20:27:01
What Does the Sale of Warby Parker Shares Worth $1.9 Million by the Co-CEO Mean for Investors?
Neil Harris Blumenthal, Co-Chief Executive Officer of Warby Parker (NYSE:WRBY), reported the direct sale of 63,040 shares of Class A Common Stock via open-market conversion of derivative securities on May 19, 2026, for a transaction value of approximately $1.89 million according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($30.03); post-transaction value based on May 19, 2026 market close ($25.09).* 1-year price change is calculated using May 19th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Warby Parker
|
06.05.26
|Ausblick: Warby Parker präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Warby Parker
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PARKER CORP
|1 355,00
|-0,95%
|Warby Parker
|29,24
|6,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.