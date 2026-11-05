RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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05.11.2026 15:00:12
What does the UK interest rate rise mean for homeowners and savers?
First rate rise for more than three years leaves millions facing rise in mortgage payments
The Bank of England has hiked interest rates by 0.25 percentage points, taking the base rate to 4%. It is the first rate rise for more than three years, leaving millions of households facing a sharp rise in mortgage payments.Continue reading...
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