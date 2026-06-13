Ultra Clean Holdings Aktie
WKN: A0B9LA / ISIN: US90385V1070
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13.06.2026 05:01:57
What Does the Ultra Clean CFO's Sale of Company Shares Worth $1.3 Million Mean for Investors?
Sheri Savage, Chief Financial Officer of Ultra Clean Holdings (NASDAQ:UCTT), reported the sale of 14,421 directly-held common shares in multiple open-market transactions on June 4, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average reported price ($89.45); post-transaction value based on June 4, 2026 market close ($93.69).* 1-year performance calculated using June 4, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Ultra Clean Holdings Inc.
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11.06.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
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10.06.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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09.06.26
|Dienstagshandel in New York: NASDAQ Composite letztendlich im Minus (finanzen.at)
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09.06.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite verbucht am Dienstagnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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09.06.26