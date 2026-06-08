TripAdvisor Aktie
WKN DE: A1JRLK / ISIN: US8969452015
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08.06.2026 23:46:12
What Does TheFork CEO's Sale of 8,000 Tripadvisor Shares Mean for Investors?
On June 2, 2026, Tripadvisor (NASDAQ:TRIP) subsidiary TheFork’s CEO, Almir Ambeskovic, reported the direct sale of 8,000 shares of common stock in an open-market transaction valued at approximately $98,000 according to the SEC Form 4 filing.Transaction and post-transaction values based on SEC Form 4 reported price ($12.30).* 1-year price change calculated as of June 2, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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06.05.26
|Ausblick: TripAdvisor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
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11.02.26
|Ausblick: TripAdvisor präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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Analysen zu TripAdvisor Inc.
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