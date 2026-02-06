Q4 Aktie
WKN DE: A3DLU3 / ISIN: CA74738R1047
|
06.02.2026 17:15:00
What General Motors Really Wants Investors to Know About Q4
Last year might have seemed like a twisted game of Whack-A-Mole for automotive investors. Problems such as vehicle affordability, growing competition from Chinese autos, navigating tariffs and trade policy changes, rapid development of artificial intelligence (AI) and autonomous vehicles, and supply chain issues all took their turns popping up throughout the year.Despite those challenges, General Motors (NYSE: GM) just reported a better-than-expected fourth quarter, and it has a major message to investors: It will continue to return significant value to shareholders.Despite numerous industry challenges, General Motors ended 2025 with momentum, posting fourth-quarter earnings that easily topped Wall Street estimates while announcing a dividend increase and brand new share repurchase authorization. GM bumped its quarterly dividend by three pennies to $0.18 per share, or a dividend yield of about 0.8%, and announced a new $6 billion share repurchase authorization. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Q4 Inc Registered Shs Unitary
|Keine Nachrichten verfügbar.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.