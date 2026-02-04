:be Aktie
WKN DE: A3CWWB / ISIN: AT0000A2SGH0
|
04.02.2026 11:07:00
What Happens if You Invest $500 in This Stock and Hold It for 10 Years? (Hint: Warren Buffett Will Be Very Interested in the Answer)
Let's play a what-if game. Imagine that you plunk, say, $500 in Warren Buffett's company, Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B). (Note that Buffett recently retired, and the new CEO is a longtime lieutenant, Greg Abel, in whom Buffett has expressed great confidence.) What would your stake be worth in a decade?Here's a look at that question.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu :be AG Inhaber-Akt
Analysen zu :be AG Inhaber-Akt
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: ATX und DAX schließen schwächer -- US-Börsen schließen tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt steckten am Donnerstag Verluste ein. An den US-Börsen dominierten die Verkäufer. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.