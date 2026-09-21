Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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22.09.2026 00:05:00
What Happens to Nike Stock's Yield if the Stock Doubles?
In November 2025, Nike (NYSE: NKE) announced that it was raising its dividend payout from $0.40 per share to $0.41 per share. The increased marked the company's 24th consecutive annual payout hike -- and the footwear and apparel giant has increased its payout roughly 128% over the last decade.
Along with continued payout growth, big sell-offs in the company's stock have pushed Nike's dividend higher. While the company's share price is down roughly 30% over the last decade and 80% from its lifetime high, its dividend yield sits at a record 4.6%. What would happen to Nike's dividend yield if its stock were to double?
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Nachrichten zu Nike Inc.
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21.09.26
|Montagshandel in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Handelsende steigen (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Dow Jones nachmittags in Grün (finanzen.at)
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21.09.26
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19.09.26
|On takes aim at ailing Nike with Mbappé transfer coup (Financial Times)
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18.09.26
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Analysen zu Nike Inc.
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|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13.07.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|02.07.26
|Nike Overweight
|Barclays Capital
|01.07.26
|Nike Kaufen
|DZ BANK
|31.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|Nike Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Nike Hold
|HSBC
|17.09.26
|Nike Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Nike Inc.
|31,55
|1,91%
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