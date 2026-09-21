Nike Aktie

Nike für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 866993 / ISIN: US6541061031

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22.09.2026 00:05:00

What Happens to Nike Stock's Yield if the Stock Doubles?

In November 2025, Nike (NYSE: NKE) announced that it was raising its dividend payout from $0.40 per share to $0.41 per share. The increased marked the company's 24th consecutive annual payout hike -- and the footwear and apparel giant has increased its payout roughly 128% over the last decade.

Along with continued payout growth, big sell-offs in the company's stock have pushed Nike's dividend higher. While the company's share price is down roughly 30% over the last decade and 80% from its lifetime high, its dividend yield sits at a record 4.6%. What would happen to Nike's dividend yield if its stock were to double?

Image source: Getty Images.

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Nike Inc. 31,55 1,91% Nike Inc.

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