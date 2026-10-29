Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089
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29.10.2026 13:02:02
What Happens to Rocket Lab Stock if Neutron Slips Further?
Rocket Lab (NASDAQ:RKLB) grew revenue 62% year over year and reported a $2.36 billion backlog. Yet its narrowing Neutron launch window puts its valuation, future profitability, and potential dilution in focus. I test what changes if the rocket is delayed further, and why the company's growing satellite business still matters.
Stock prices used were the market prices of Oct. 14, 2026. The video was published on Oct. 23, 2026.
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Aktien in diesem Artikel
|Neutron Holdings Inc
|23,31
|-4,93%
|Rocket Lab Corporation Registered Shs
|49,00
|-4,67%
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