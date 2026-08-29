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29.08.2026 07:30:00
What Happens When You Invest Just $100 a Month in the S&P 500 for 20 Years?
A lot of people think it takes a lot of money to make money investing in the stock market. In reality, any investment can do the job. Even small monthly investments made consistently over the course of decades.For many people, a simple $100 monthly investment in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) is achievable. It may not sound like much, but how large can your investment grow if you keep investing for 20 years?Let's do the math.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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