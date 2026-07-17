Citizen Holdings Aktie

Citizen Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PWJ9 / ISIN: US1729891051

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17.07.2026 07:55:20

What happens when your fun-loving grandfather — a good husband, an upright citizen — turns out to have been a Nazi?

Since millions of NSDAP membership cards have been made available online, many Germans have been surprised to discover that their ancestors weren't always as innocent as family stories had led them to believe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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