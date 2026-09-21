What Higher Interest Rates Mean for Caterpillar, GE Vernova, and Vertiv

The recent hike in interest rates, plus hawkish language from Federal Reserve Chair Kevin Warsh, led to an immediate sell-off in industrial stocks such as Caterpillar (NYSE: CAT), GE Vernova (NYSE: GEV), and Vertiv (NYSE: VRT). Now that the knee-jerk action is over, it's time to look in more detail at the potential impact of further rate increases on these stocks.

The industrial company's stock has surged this year as investors have priced in a return to profit growth in its construction industries and resource industries segments following the impact of tariff costs on both last year. The stock was also helped by ongoing strength in its power & energy segment, driven by booming demand for off-grid power coming from artificial intelligence (AI) data centers. As such, Caterpillar has become one of investors' favorite "hidden" ways to play the AI infrastructure boom.

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