AbbVie Aktie
WKN DE: A1J84E / ISIN: US00287Y1091
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23.10.2026 02:00:00
What Higher Interest Rates Mean for Dividend Stocks Like AbbVie and Pfizer
The pharmaceutical business is capital-intensive at certain stages, but once a pharma company achieves success with a drug, it can become quite the cash generator. The U.S. pharmaceutical sector has numerous companies like this, and with the strong cash flow they generate, they reliably pay generous dividends.
Two of these creatures are Pfizer (NYSE: PFE) and AbbVie (NYSE: ABBV). But in an environment of rising interest rates, the payouts that distinguish them from peer stocks might be more of a hindrance than a help. Here's why.
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