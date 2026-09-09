What History Reveals When the S&P 500 Sends Its Rarest Warning Signal

Many investors are worried that the U.S. stock market is getting too expensive. A widely watched metric for the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) valuation is the Shiller CAPE Ratio. By calculating cyclically adjusted price-to-earnings ("CAPE"), this metric is meant to be a more consistent way to compare how expensive or undervalued the S&P 500 might be over time, across all kinds of economic conditions.

As of Sept. 6, the CAPE Ratio is 41.18. That's its highest level since 1999-2000, right before the dot-com crash. The CAPE ratio doesn't exceed 30 very often. But when it does, a stock market crash often follows. The first time the CAPE Ratio exceeded 30 was in 1929, right before the Great Depression.

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