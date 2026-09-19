Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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19.09.2026 15:09:00
What History Says About Owning Berkshire Hathaway Through a Recession
Are you worried enough about rising interest rates jump-starting a recession that you're looking for ways of sidestepping the effect of such an economic headwind? It's not a terrible idea to at least start making a mental plan for that possibility.
You may have considered Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) to fill that role. Its wholly owned, private businesses generate plenty of cash flow regardless of the economic backdrop, after all.
But how do Berkshire shares actually perform during recessions? It's not like the data doesn't exist.
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