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WKN DE: A0MYYY / ISIN: PLTELL000023
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05.08.2026 10:25:00
What History's Highest Social Security COLAs Can Tell You Today
Current predictions indicate that Social Security recipients are likely to receive a cost-of-living adjustment (COLA) of about 3.9% in 2027, thanks primarily to the high cost of living and inflation that doesn't seem to want to budge. And while 3.9% seems relatively high, it's nothing compared to some COLAs of the past. Here, I'm taking a look at the history of COLAs, specifically at years when the benefit bump was truly high. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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