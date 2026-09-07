Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
|
07.09.2026 17:05:00
What If the Clarity Act Doesn't Pass This Year? Here Are 3 Ways to Bulletproof Your Crypto Portfolio.
The Senate has scheduled a cloture vote for the Clarity Act on Sept. 15. That vote will be a procedural test that determines whether the chamber will take up the bill for a final vote at all this year, and no matter what happens, the crypto market will react. If it's voted down or delayed, that would likely cause an immediate dip in crypto prices across the sector, if not a rout.As of Sept. 4, prediction markets put the odds of the Clarity Act's passage before the end of the year at just 16%, so investors in that space should be preparing themselves and their portfolios for any eventualities. So without further ado, here are three ways to protect your crypto portfolio.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Here
Analysen zu Here
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht Rekord fester aus dem Handel -- DAX schließt knapp über 26.000 Punkten -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.