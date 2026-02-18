Fiserv Aktie
WKN: 881793 / ISIN: US3377381088
|
18.02.2026 21:34:00
What I'm Watching With Fiserv to See if It Beats the Market
Fiserv (NASDAQ: FISV) is one of the world's leading players in payments technology, but its stock has been absolutely crushed recently after the company missed some important goalposts. The stock is trading down 74% over the past year, but there are signs it might be moving back up from rock bottom.Let's see what's happening, why the market is down on Fiserv stock, and what I'll be looking for to see if it can bounce back and beat the market.Image source: Fiserv.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Fiserv Inc.
|
18.02.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 klettert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
17.02.26
|Zuversicht in New York: So steht der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
|
17.02.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 nachmittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.02.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
17.02.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
|
17.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 am Mittag fester (finanzen.at)