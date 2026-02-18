Fiserv Aktie

Fiserv für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 881793 / ISIN: US3377381088

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
18.02.2026 21:34:00

What I'm Watching With Fiserv to See if It Beats the Market

Fiserv (NASDAQ: FISV) is one of the world's leading players in payments technology, but its stock has been absolutely crushed recently after the company missed some important goalposts. The stock is trading down 74% over the past year, but there are signs it might be moving back up from rock bottom.Let's see what's happening, why the market is down on Fiserv stock, and what I'll be looking for to see if it can bounce back and beat the market.Image source: Fiserv.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Fiserv Inc.

mehr Nachrichten