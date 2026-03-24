The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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24.03.2026 19:29:41
What I'm Watching With Trump Media To See If They Beat The Market
Trump Media (NASDAQ: DJT), the parent company of the social network Truth Social, went public through a merger with a special purpose acquisition company (SPAC) on March 26, 2024. Its stock opened at $70.90 on its first day, but it now trades at less than $9.Does this unloved stock have a shot at beating the market this year? Let's review Trump Media's business model, its growth rates, and its valuations to decide.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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