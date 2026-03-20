The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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20.03.2026 12:45:00
What I'm Watching With Vanguard Real Estate Index Fund ETF Shares to See If They Beat the Market
Just over three dozen exchange-traded funds (ETFs) provide dedicated exposure to REITs, but in terms of size, it's the Vanguard Real Estate ETF (NYSEMKT: VNQ) and everyone else.As of March 14, the king of real estate ETFs has $35.6 billion in assets under management (AUM), more than triple that of its nearest competitor. That is to say, this is the bellwether of bellwethers among real estate ETFs.These are factors to watch this year with the Vanguard Real Estate ETF. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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