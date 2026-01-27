Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
27.01.2026 14:55:00
What Intel Just Accomplished with Panther Lake Seemed Impossible 2 Years Ago
The first batch of third-party reviews for laptops powered by Intel's (NASDAQ: INTC) Panther Lake chips has arrived, and the consensus is that Intel has pulled a rabbit out of its hat. Panther Lake largely delivers on the company's promises, successfully pairing performance and efficiency while delivering unprecedented integrated graphics performance.Two years ago, with Intel desperately behind TSMC in manufacturing, such a feat would have seemed impossible. But thanks in part to Intel's 18A manufacturing process, Panther Lake looks like a much-needed home run.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
