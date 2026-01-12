InterDigital Aktie

WKN DE: A0MWY3 / ISIN: US45867G1013

12.01.2026 11:30:01

What Investors Should Know About a $1.9 Million InterDigital Insider Stock Sale

Lawrence Liren Chen, the president and CEO of InterDigital (NASDAQ:IDCC), directly sold 5,950 shares in multiple open-market transactions valued at approximately $1.9 million, as disclosed in a Wednesday SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($322.27); post-transaction value based on Wednesday's market close ($309.09).* 1-year price change calculated using Wednesday as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
