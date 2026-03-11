|
11.03.2026 01:59:57
What Investors Should Know About a $100 Million Bet on This Digital Banking Stock Down 30%
On February 17, 2026, Tremblant Capital Group disclosed a buy of 1,456,565 shares of Q2 Holdings (NYSE:QTWO), an estimated $100 million trade based on quarterly average pricing.According to a recent SEC filing, Tremblant Capital Group increased its position in Q2 Holdings (NYSE:QTWO) by 1,456,565 shares during the quarter ended December 31, 2025. The estimated value of the shares added was about $100 million based on average closing prices for the quarter. The fund’s stake was valued at $130.88 million at quarter-end, reflecting a net position change of $105.02 million, which includes stock price movement over the period.Q2 Holdings is a technology provider specializing in cloud-based digital banking solutions for regional and community financial institutions. It leverages a SaaS-based model to deliver scalable, secure, and customizable platforms that address the evolving needs of its banking clients. Q2's comprehensive product suite and focus on innovation position it as a key partner for institutions pursuing digital transformation in a competitive financial services landscape.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.