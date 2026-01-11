OneStrea a Aktie
WKN DE: A3DPH2 / ISIN: US68278B1070
11.01.2026 20:14:36
What Investors Should Know About a $186K OneStream Insider Stock Sale
Jonathan Mariner, a director at OneStream (NASDAQ:OS), sold 7,956 shares in open-market transactions on Tuesday, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($23.31); post-transaction value based on Tuesday market close ($23.31).OneStream is a technology company specializing in enterprise financial software, with a core focus on unified, extensible cloud-based solutions. The company leverages AI-driven automation to streamline complex financial processes for organizations with demanding reporting and planning requirements.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
