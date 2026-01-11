Disc Medicine Aktie
WKN DE: A3D063 / ISIN: US2546041011
|
11.01.2026 21:52:01
What Investors Should Know About a $511K Disc Medicine Insider Sale and a 26% Stock Run
On Jan. 2, Rahul Khara, the chief legal officer of Disc Medicine (NASDAQ:IRON), exercised and immediately sold 6,500 shares in a derivative transaction valued at approximately $511,472, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price; post-transaction value based on the Jan. 2 market close.* 1-year price change calculated using Jan. 2, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Disc Medicine Inc Registered Shs
|Keine Nachrichten verfügbar.