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WKN DE: A12ENX / ISIN: US3580391056

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26.08.2026 22:15:01

What Investors Should Know About Freshpet CEO William Cyr's $6.6 Million Stock Sale

William B. Cyr, Chief Executive Officer of Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT), reported a sale of 87,905 shares of common stock on Aug. 21 and Aug. 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($74.88); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($76.55).Freshpet operates as a leading player in the premium pet food segment, leveraging a differentiated product portfolio centered on fresh, natural ingredients to capture growing consumer demand for higher-quality pet nutrition. The company maintains a diversified retail distribution network and benefits from secular tailwinds in pet spending and premiumization trends, positioning it competitively within the broader packaged foods and consumer defensive sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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