Freshpet Aktie
WKN DE: A12ENX / ISIN: US3580391056
|
26.08.2026 22:15:01
What Investors Should Know About Freshpet CEO William Cyr's $6.6 Million Stock Sale
William B. Cyr, Chief Executive Officer of Freshpet, Inc. (NASDAQ:FRPT), reported a sale of 87,905 shares of common stock on Aug. 21 and Aug. 24, 2026, according to an SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($74.88); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($76.55).Freshpet operates as a leading player in the premium pet food segment, leveraging a differentiated product portfolio centered on fresh, natural ingredients to capture growing consumer demand for higher-quality pet nutrition. The company maintains a diversified retail distribution network and benefits from secular tailwinds in pet spending and premiumization trends, positioning it competitively within the broader packaged foods and consumer defensive sectors.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Freshpet Inc
|
04.08.26
|Ausblick: Freshpet präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Freshpet veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
05.05.26
|Ausblick: Freshpet zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.04.26
|Erste Schätzungen: Freshpet stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Freshpet Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Freshpet Inc
|62,34
|-1,98%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: ATX letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Wall Street fester -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigte sich im Plus. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.