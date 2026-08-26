Medpace Holdings Aktie
WKN DE: A2APTV / ISIN: US58506Q1094
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26.08.2026 12:53:01
What Investors Should Know About Medpace CEO Troendle Selling $10 Million in Stock
August J. Troendle, President & CEO of Medpace Holdings, Inc. (NASDAQ:MEDP), sold 15,978 shares of common stock in a transaction valued at $10.0 million. SEC Form 4 filingTransaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($623.93); post-transaction value based on Aug. 24, 2026, market close ($620.03).Medpace Holdings operates as a leading independent contract research organization with a global footprint, leveraging its 6,500-person workforce and established infrastructure to deliver integrated clinical development services. The company has demonstrated strong financial performance with TTM revenue of $2.8 billion and net income of $491.5 million, reflecting robust demand for outsourced clinical research capabilities. Medpace's competitive positioning is reinforced by its comprehensive service offerings, operational scale, and established relationships with pharmaceutical and biotechnology clients across multiple therapeutic areas.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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