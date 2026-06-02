Ireland Aktie

Ireland für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q8L3 / ISIN: US46267T2069

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02.06.2026 11:01:04

What Ireland and Germany Can Teach Us About Birthright Citizenship

President Trump has argued that the United States is “stupid” for granting citizenship at birth. Most countries don’t do so, but that can create problems.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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