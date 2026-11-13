Business Development Aktie
ISIN: US12325J1016
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13.11.2026 22:54:22
What Is a Business Development Company? 2 BDC Stocks to Buy for Income.
Many investors are familiar with REITs -- or real estate investment trusts -- and their ability to deliver high-yielding dividends.
Business development companies, or BDCs, are not as well known to the average investor, but they essentially do the same thing: deliver huge dividends.
BDCs were created by federal law in 1980 to funnel public investment into small- and mid-sized companies that don't have the same access to private capital as larger firms. Like REITs, BDCs are required by law to distribute 90% of their taxable income as dividends in exchange for certain tax breaks.
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