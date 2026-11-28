Ares Capital CorpShs Aktie
WKN: A0DQY4 / ISIN: US04010L1035
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28.11.2026 14:45:02
What Is a Business Development Company? Ares Capital, the Largest Publicly Traded One, Yields About 10%.
You've likely heard the term, but do you know what a business development company actually is?
As the name suggests, business development companies (BDCs) are for-profit organizations that help up-and-coming enterprises grow, primarily by providing capital. Sometimes this money is offered in exchange for an equity stake in the recipient company. Increasingly, though, this funding comes in the form of higher-interest-rate loans, reflective of their above-average risk.
That's why some business development companies are such strong dividend payers -- these dividend payments are supported by higher-interest loans extended to usually small to mid-sized outfits. Take Ares Capital (NASDAQ:ARCC) as an example. Its forward-looking dividend yield stands at 10.2%, indicating riskier loans and higher leverage, or net debt.
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