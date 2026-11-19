AGNC Investment b Aktie
WKN DE: A2ASWX / ISIN: US00123Q3020
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19.11.2026 11:45:02
What Is a Mortgage REIT? AGNC Investment Pays 18% a Year to Own One.
AGNC (NASDAQ:AGNC), the second-largest mortgage real estate investment trust (mREIT), pays a massive forward dividend yield of 18.3%. That high yield might seem tempting, but investors should understand what an mREIT is -- and why it isn't for everyone.
Unlike equity real estate investment trusts (REITs), which purchase properties and rent them out, mREITs invest in mortgage-backed securities (MBS) and other mortgage-related products. By borrowing money at short-term rates to buy longer-term mortgage-related assets, it generates a profit from the spread between its borrowing costs and asset yields.
Image source: Getty Images.
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